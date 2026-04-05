Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada kaleci Fofana'nın önde olduğunu gören Çağtay uzak mesafeden aşırtma vuruşla kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

70. dakikada sağ taraftan Augusto'nun ortasında meşin yuvarlak sekerek kale önünde önce Esgaio'ya ardından Sowe'a çarptı ve ağlara gitti. 1-1

79. dakikada sağ taraftan Laçi'nin orta yaparak kullandığı serbest vuruşa kale önünde yükselen Samet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

87. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazında iyi yükselen Tiago Çukur, kafayla pasını indirdi. Kale önünde seken topa Babicka'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp (Muhammed Kadıoğlu dk. 86), Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Verde (Tiago Çukur dk. 69), Larsson (Traore dk. 86), Serginho (Barış Kalaycı dk. 76), Babicka

Yedekler: Furkan Bekleviç, Anıl Yiğit Çınar, Onogo

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Emrecan Bulut dk. 90+1), Taylan Antalyalı (Papanikolaou dk. 72), Augusto (Zeqiri dk. 72), Olawoyin (Sowe dk. 60), Laçi, Mihaila, Halil Dervişoğlu (Pierrot dk. 90+1)

Yedekler: Erdem Canpolat, Mocsi, Taha Şahin, Emir Ortakaya, Buljubsic

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Serginho (dk. 39), Babicka (dk. 87) (Fatih Karagümrük), Sowe (dk. 70) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Çağtay Kurukalıp (Fatih Karagümrük), Samet Akaydin, Hojer (Çaykur Rizespor)

Kaynak: İHA