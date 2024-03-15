Baharın gelmesiyle güneyden kuzeye göç etmeye başlayan leylekler, Bilecik’teki Şeyh Edebali Türbesi’nde de mola verdi.

Bilecik semalarında görsel şölen sunan leyleklerin Osmanlı Devletini kurucu Osman Gazi’nin kayınpederi ve devletin manevi kurucu olan Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde kısa bir mola vermeleri ilgiyle karşılandı. Tarihi Belekoma Kalesi alanına ilen leylekler, gökyüzünde adeta Şeyh Edebali selamladılar. Bu durum türbeye gelen vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedilirken, görevliler ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını söylediler.

Pelitözü, Gölpark ve kentin birçok noktasında da konaklayan leylek sürüleri vatandaşlar tarafından ilgi odağı haline geldi.