Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Selim Erkan Akdemir Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında bilgilendirmelerde bulundu. Pulmoner rehabilitasyonun nefes darlığı yaşayan hastalar için planlanan kapsamlı bir sağlık programı olduğunu belirten Uzm. Dr. Akdemir, "Nefes darlığı yaşayan, günlük aktivitelerde çabuk yorulan bireyler için özel olarak planlanan kapsamlı bir sağlık programıdır. Bu programın temel amacı, hastaların hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha güçlü hissetmesini sağlamaktır. Egzersizlerden eğitime, beslenme danışmanlığından psikolojik desteğe kadar pek çok basamağı içerir. Genellikle haftada birkaç kez uygulanan bu programlar, kişinin ihtiyacına göre birkaç hafta ya da ay sürebilmektedir" dedi.

Pulmoner rehabilitasyon hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Akdemir, "Nefes darlığı, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma, yaşam kalitesinde azalma ve/veya egzersiz kapasitesinde kısıtlılığı olan tüm solunum hastalarına pulmoner rehabilitasyon uygulanabilmektedir. Pulmoner rehabilitasyon, her yaştaki solunum hastalarına rehabilitasyon ünitelerinin özelliklerine bağlı olarak hastanede, ayaktan ya da evde uygulanabilmektedir. KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) başta olmak üzere astım, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalıkları, kistik fibrozis, göğüs duvarı hastalıkları, nöromusküler hastalıklar, akciğer nakli öncesi ve sonrası, akciğer kanseri, obezite ilişkili tüm akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon programı başarı ile uygulanabilmektedir. Hastalığa bağlı gelişen nefes darlığı ve fonksiyonel yetersizliği ortadan kaldırması, hastalığın ilerlemesini önlenme, egzersiz toleransının artırılması, sağlık durumunun iyileştirilmesi, komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi, hastalık atak sayısının azaltılması ve atak şiddetinin hafifletilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, hastaneye başvuru sıklığı ve yatış süresinin azaltılması sonucunda sağlıkla ilişkili harcamaların azaltılması, sağ kalımda artış sağlamasıdır. Pulmoner rehabilitasyonun en önemli ve temel bileşen egzersiz eğitimidir. Bireyin ihtiyaçları doğrultusunda diğer bileşenler de hasta ve ailesinin eğitimi, vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi gerekli olgularda beslenme desteği, psikososyal destek, nefes darlığı ile baş edebilme yöntemleri, iş-uğraşı tedavisi, enerji koruma yöntemleri vb. pulmoner rehabilitasyon programlarında yer almaktadır." dedi.

Pulmoner rehabilitasyon ile güvenli şekilde egzersiz yapılabileceğini belirten Uzm. Dr. Akdemir, "Nefes darlığı olan kronik solunum sorunlu hastalar pulmoner rehabilitasyon programları ile güvenli bir şekilde egzersiz yapabilirler. Kronik akciğer hastalarında nefes darlığı ve/veya yorgunluğun neden olduğu günlük yaşamdaki hareketsizlik; kemik ve kas içeriğinin, kalp ve akciğer fonksiyonlarının, hareket yeteneğinin gittikçe azalmasına neden olur. Egzersiz ile kas kuvveti artar, kas dayanıklılığı artarak daha uzun mesafeler yürünebilir, kas ve eklemler daha iyi hareket eder, gevşemeyi sağlar, daha güçlü ve enerjik hissedilir, kalbin çalışması iyileşir, nefes darlığı azalır. Pulmoner rehabilitasyon programı en az 8 hafta (toplam 24 seans) süre ile uygulanmalıdır. Egzersiz eğitimi bırakıldığında kazanımlar kaybedildiği için egzersiz alışkanlığının devam ettirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.