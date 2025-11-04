MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla siyaset gündeminde büyük yankı uyandırdı. Bir gazetecinin Selahattin Demirtaş hakkındaki sorusunu yanıtlayan Bahçeli, “Sayın Demirtaş hukuki süreçler sonucunda sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır.” dedi.

Demirtaş'ın Avukatından İlk Yorum

Bahçeli'nin sözleri kısa sürede gündem olurken, Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'dan ilk yorum geldi. Karaman, Bahçeli’nin sözleri ile ilgili "Bahçeli'nin hayırlı olur inşallah demesine biz de hayırlı olsun diyoruz." yorumunu yaptı.

Karaman, Bahçeli’nin geçmişte Demirtaş ile doğrudan ve dolaylı temaslarının da olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bu sürecin başından beri Sayın Demirtaş'ın tutukluluğu meselesiyle ilgili yakından alakalılar, onu biliyoruz. Zaman zaman Sayın Demirtaş'la da dolaylı olarak iletişiminin olduğunu da zaten biliyorsunuz, basına da yansıdı. Kimi zaman kendisiyle hatta birebir telefon görüşmesi de yaptığı olmuştu geçmişte."

Dem Parti'den Teşekkür Geldi

Bahçeli'nin Demirtaş çıkışına DEM Parti kanadından da teşekkür geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısının ardından Bahçeli'nin sözleriyle ilgili şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Çok doğru söylemiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 3 defadır karar veriyor. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğu netleşmiştir. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılmaları gerekiyor."