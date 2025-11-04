Sakarya Büyükşehir Kasım kültür sanat etkinlikleri "Tasavvuf Ekolleri: Sûfî Geleneğinin Kurumsallaşması" adlı söyleşiyle devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kasım kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. 5 Kasım Çarşamba günü Ofis Sanat Merkezi’nde saat 19.00’da gerçekleştirilecek söyleşide, "Sûfî Geleneğinin Kurumsallaşması" konusu ele alınacak. Etkinliğe konuşmacı olarak Prof. Dr. Semih Ceyhan katılacak. Programın moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Harun Kuşlu üstlenecek. Tasavvuf düşüncesinin tarihî gelişimi, kurumsal yapıya dönüşüm süreci ve günümüze yansımalarının değerlendirileceği söyleşi, katılımcılara derinlikli bir bakış açısı sunacak.