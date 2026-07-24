Ayasofya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu kararlı iradeyle yeniden asli kimliğine kavuştuğunu belirten Bolat, bu kararın milletin tarihine, inancına ve medeniyet anlayışına sahip çıkışının önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ayasofya’nın 24 Temmuz 2020 tarihinde, 86 yıllık aranın ardından yeniden ezan, Kur’an tilaveti ve secdelerle buluştuğunu hatırlatan Bolat, yapının milletin ecdadına ve vakıf medeniyetine bağlılığının güçlü sembollerinden biri olduğunu kaydetti.

Bolat mesajında, “Rabbim, Ayasofya’yı kıyamete dek ezanla, Kur’an’la ve secdeyle mamur eylesin. Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti, milletimizin göz bebeği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin manevi iklimi nesiller boyu yaşamaya devam etsin” ifadelerine yer verdi.