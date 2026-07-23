Kaza saat 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu ışıklı kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde sürücü Onur Ö.(30) yönetimindeki 16 LVA 03 plakalı otomobil, yeşil ışıkta yan yoldan çıkış yapan sürücü Muhammed K.(18) yönetimindeki 16 BFM 877 plakalı motosiklet ve sürücü Mehmet Ali Ö.(26) yönetimindeki 16 CBV 705 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Zincirleme kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu Tansu Ö.(32) ve hafif ticari araçtaki yolcu Şevval Y.(20) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.