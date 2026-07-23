Kaza, Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre K. (25) yönetimindeki 16 BVA 237 plakalı hafif ticari araç ile Taner K. (19) idaresindeki 16 CPV 163 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Taner K. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.