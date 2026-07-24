Türkiye’nin önde gelen süt ürünleri üreticilerinden Tahsildaroğlu’nun satışa sunduğu “Klasik Kırık Beyaz Peynir” ürününde, insan sağlığı açısından ciddi risk taşıyan listeria bakterisine rastlandı.

Olay, 16 Haziran 2026 tarihinde kanser tedavisi gören bir vatandaşın, ülke genelinde çok sayıda şubesi bulunan bir zincir marketten satın aldığı peyniri tükettikten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurmasıyla ortaya çıktı.

Gıda zehirlenmesinin, 400 gramlık paketlerde satılan Tahsildaroğlu markalı peynirden kaynaklanabileceğini düşünen vatandaşın ihbarı üzerine Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüpheli üründen ve aynı parti numarasını taşıyan diğer peynirlerden numune alınırken, ürünün satıldığı zincir markette de denetim yapıldı.

Laboratuvar incelemeleri sonucunda peynir örneklerinde, özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ağır sağlık sorunlarına ve hayati tehlikeye yol açabilen listeria bakterisinin bulunduğu belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bakteri tespit edilen ürünle aynı parti numarasını taşıyan peynirlerin tamamının piyasadan toplatıldığını, marketlerden çekilen ürünlerin imha edildiğini bildirdi.

Aynı gün üretilen ürünlerin satışı devam ediyor

Öte yandan firma tarafından farklı parti numarasına sahip olan ancak bakteri tespit edilen ürün ile aynı gün üretildiği anlaşılan diğer süt ürünlerinin satışına yönelik herhangi bir kısıtlama kararı alınmadı.

Bakteri tespit edilen peynir ile aynı fabrikada ve aynı gün içerisinde üretilen diğer ürünlerin zincir marketlerde satışına devam edilmesi ise halk sağlığına yönelik şüpheleri artırdı.

Listeria bakterisinin tehlikeleri nelerdir?

Az pişirilmiş et ve et ürünleri, taze sebze-meyveler, dondurulmuş gıdalar ile pastörize edilmemiş süt ürünlerinde bulunabilen listeria bakterisi; hamileler, bebekler, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler açısından ciddi risk oluşturuyor.

Listeria enfeksiyonu sağlıklı yetişkinlerde çoğunlukla hafif mide bulantısı, ateş veya grip benzeri belirtilerle atlatılabiliyor. Ancak kanser hastaları gibi bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde enfeksiyon ağır seyredebilir ve hayati tehlikeye neden olabilir.

Doktorlara göre listeria bakterisinin belirtileri şöyle sıralanmakta:

• Ateş

• Üşüme ve ürperti

• Baş ağrısı

• İshal ve mide bulantısı

• Kas ağrıları

• Bilinç bulanıklığı

• Denge kaybı