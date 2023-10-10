Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uludağ'ı tekrar eski parlak günlerine döndüreceklerini açıkladı. Bursa'ya ziyarette bulunan Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Uludağ Alan Başkanlığı'nda incelemelerde bulundu. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer yetkililerle birlikte 1'inci ve 2'nci Oteller Bölgesi'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, ayrıca sektör temsilcileriyle bir toplantı düzenledi.

Bakan Ersoy, Uludağ Alan Başkanlığı'nın kurulmasıyla yetki karmaşasının önüne geçileceğini belirterek, "Uludağ alanında farklı kurumların idari yetkilerinden kaynaklanan karışıklık, uzun ve karmaşık bürokratik süreçlere neden olduğu için ziyaretçiler ve yatırımcılar için sorun oluşturuyordu. Bu nedenle, Uludağ'ın korunması, kullanılması ve turizm açısından nitelikli standartların planlanması amacıyla Uludağ Alan Başkanlığı'nı bakanlık olarak kurduk. 7432 sayılı Uludağ alanı hakkında kanunla belirlenen yetkiler artık Uludağ Alan Başkanlığı'na geçti ve böylece yetki karmaşası sona erdi." dedi.

Bakan Ersoy ayrıca, Uludağ Alan Başkanlığı'na 47 personel alımı yapıldığını ve alımların devam edeceğini belirtti. Koruma imar planlarının 2 yıl içinde yürürlüğe gireceğini ifade ederek, "Başkanlık hizmet birimleri oluşturuldu ve Uludağ Alan Komisyonu, 7 Eylül tarihinde ilk toplantısını yaparak geçiş dönemi koşullarını belirledi. Personel alımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor ve Aralık ayına kadar kadro tamamlanmış olacak. Ayrıca, doğal ve çevresel değerlerin korunmasına yönelik çalışmaları hızla sürdürerek, koruma amaçlı imar planlarını 2 yıl içinde yürürlüğe koymayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Kış sezonuna girmeye hazırlanan Uludağ'da 2024 yılında yapılacak yatırımlara da değinen Bakan Ersoy, "2024 yılında yapılacak yatırımlar arasında suni karlama, otopark düzenlemeleri, muhafaza işleri ve alan planları bulunuyor. Buradaki insanlarla bir araya gelerek acil sorunları dinlemek istedim. Bu bölgede yaşayanlar, buranın geleceğine katkı sağlayabilirler. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak gereken desteği sağlayacağız ve Uludağ'ı eski günlerine geri getireceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.