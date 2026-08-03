Yeni sistem kapsamında kamu kurumları tarafından hazırlanan pasaport talep formları, elektronik imza ve dijital onay kullanılarak doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ne (MERNİS) gönderilecek. Belgelerin doğruluğu nüfus müdürlükleri tarafından sistem üzerinden anlık olarak kontrol edilebilecek.

Basılı evrak dönemi sona eriyor

Uygulamanın hayata geçirilmesiyle yeşil ve gri pasaport başvuruları için basılı talep formu düzenlenmesine gerek kalmayacak. Kamu kurumlarının elektronik ortamda oluşturduğu belgeler doğrudan MERNİS’e aktarılacak.

Bu düzenlemeyle kurumlar ile nüfus müdürlükleri arasındaki evrak trafiğinin azaltılması, işlemlerin daha kısa sürede tamamlanması ve başvuru sürecinin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Eksik evraktan kaynaklanan gecikmeler azalacak

Elektronik talep formu sistemi sayesinde başvuru belgeleri eş zamanlı olarak incelenebilecek. Böylece eksik, hatalı veya doğrulanamayan belgeler nedeniyle yaşanan gecikmelerin büyük ölçüde önüne geçilmesi amaçlanıyor.