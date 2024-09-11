Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksilikov ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ile gittiği Kazakistan’da ilk olarak Vatan Koruyucuları Anıtı’nı ziyaret etti.

Bakan Yaşar Güler, anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Kazakistan programı kapsamında Vatan Koruyucuları Anıtı’nı ziyaretinin ardından Kazakistan Savunma Bakanlığına geçti. Mevkidaşı Orgeneral Ruslan Jaksilikov tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, Şeref Kıtası’nı selamladı. Törenin ardından her iki Bakan baş başa görüşme gerçekleştirerek heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.