Kacır, "Batarya modül ve alt komponent yatırımlarıyla, ülkemizi bölgesel batarya üretim merkezlerinden biri haline getireceğiz. 2030'a kadar Seviye 3 yerli otonom aracın ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz" dedi.

İklim ve Ekonomi Sürdürebilir Mobilite Araç ve Teknolojileri Zirvesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla başladı.

Zirvede açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, otomotiv endüstrisinin mobiliteyi yeniden tanımlamayı gerektiren çok boyutlu dönüşümün en ön safında yer aldığını söyledi.

Kacır, "Günümüzde sensör, haberleşme ve yapay zeka teknolojilerinden yaşanan gelişmelerle beraber, araçlar çevresiyle ve birbirleriyle sürekli iletişim kurabilen akıllı otonom sistemlere dönüşüyor. Batarya maliyetlerindeki düşüş ve enerji yoğunluğu yüksek, uzun ömürlü bataryaların sağladığı genişletilmiş menzil; elektrikli araçları daha cazip ve erişilebilir bir alternatif haline getiriyor. Tüketici tercihlerindeki değişim, emisyon standartları ve hükümetlerin sağladığı teşviklerle birlikte, elektrikli araçlara olan yönelim dünya genelinde ivme kazandı" dedi.

Kacır, Türkiye'de henüz yatırım gerçekleştirmemiş otomotiv firmalarıyla yeni mobilitede gerçekleştirilen hamleleri paylaştıklarını vurgulayarak konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Onları Türkiye'nin sunduğu imkanları değerlendirmeye davet ediyoruz. Yatırımcı ilgisi, Türkiye'nin uluslararası yeni mobilite yatırımları için bir cazibe merkezi olduğunu kanıtlıyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD; Manisa'da yıllık 150 bin elektrikli veya şarj edilebilir hibrit araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kuruyor. Küresel otomotiv devlerinin ülkemizde gerçekleştirdiği yatırım zincirine yeni halkalar eklenmeye devam ediyor. Chery marka otomobillerin ülkemizde üretilmesine yönelik benzer ölçekte bir yatırım da yıllık 200 bin kapasite ile Samsun'da gerçekleşecek. Tüm bu yatırımlar ülkemizin yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesine duyulan teveccühü ve yatırımcı güvenini giderek perçinliyor."

"Türkiye, yeni nesil elektrikli araç üretiminde yükselen bir ivme ile yoluna emin adımlarla ilerliyor." diyen Kacır, "Attığımız çok boyutlu adımlarla 2030 yılına dek elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların ülkemizdeki pazar payını yüzde 35'in üzerine, bu araçlarda yerlilik oranımızı yüzde 75'e çıkaracağız ve üretim kapasitemizi 1 milyona çıkaracağız. Batarya modül ve alt komponent yatırımlarıyla, ülkemizi bölgesel batarya üretim merkezlerinden biri haline getireceğiz. 2030'a kadar Seviye 3 yerli otonom aracın ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz" dedi.