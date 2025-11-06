Hurda araç ÖTV teşviki konusu gündemdeki önemini koruyor. Vatandaşlar, hurda teşvikinden yararlanarak araçlarını yenilemeyi ve mümkünse sıfır kilometre araç sahibi olmayı planlıyor. İşte ayrıntılar…

HURDA ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Otomotiv sektöründe hareketlilik yaratması beklenen yeni teşvik paketi geliyor. 25 yaş üzeri araçların trafikten çekilmesiyle birlikte uygulanması planlanan “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”, vatandaşlara ÖTV ödemeden araç alma fırsatı sunacak. Üç çocuklu ailelerin öncelikli olması öngörülen program, yerli otomobil üretimini desteklemeyi hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, çevresel sürdürülebilirliği sağlarken vatandaşın bütçesine de katkı sunacak. Hurdaya ayrılan 25 yaş üzeri araçlar karşılığında, yerli üretim otomobillerde ÖTV muafiyeti uygulanacak ve böylece sıfır araçlar daha uygun fiyatlarla alınabilecek.

Düzenleme teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Meclis onayının ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yetkililer, planlandığı şekilde ilerlemesi halinde teşvikin 2025 yılı bitmeden uygulanabileceğini bildiriyor.

Yeni sistem, yüksek emisyonlu ve güvenlik standartlarını karşılamayan eski araçların trafikten çekilmesine katkı sağlayacak. Aynı zamanda ÖTV muafiyeti ve uygun finansman desteği sayesinde vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmesi amaçlanıyor.

HURDA ARAÇ ÖTV TEŞVİKİ KAPSAYAN ARAÇLAR

Hurda araç ÖTV teşvikinin açıklanması durumunda faydalanılabilecek otomobil modellerinin şöyle olması bekleniyor;

TOGG T10X

Toyota C‑HR

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Cross

Fiat Fiorino

Ford Tourneo Custom

Ford E‑Transit

Ford Transit