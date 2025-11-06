Olay gece 00.30 sıralarında İnegöl'ün eski belediye kavşağında meydana geldi. Ellerinde bıçaklarla etrafa tehlike saçan 2 alkollü şahsı gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O sırada Kemal S.(47) ile kardeşi Kamil S.(38) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ağabey elindeki bıçakla kardeşini bıçakladı. Kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Karnından yaralanan Kamil S., polis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kardeşini bıçaklayan ağabey ise gözaltına alındı.