Adanaspor A.Ş’ye ait ve uzun süredir hacizli durumda bulunan takım otobüsü, 1. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılacak. Edinilen bilgilere göre, söz konusu otobüs 3 Aralık tarihinde 6,5 milyon TL muhammen bedelle açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

Satıştan elde edilecek gelirin ilk bölümü, Vergi Dairesi, SGK ve güvenlik firmaları başta olmak üzere kamu kurumlarının alacaklarına aktarılacak.

5ocakgazetesi.com’un haberine göre, ihale işlemi elektronik ortamda gerçekleştirilecek. İlk açık artırma 10 Aralık’ta sona erecek. Eğer satış bu tarihte gerçekleşmezse, ikinci açık artırma 31 Aralık 2025 ile 7 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Kulübün uzun süredir devam eden mali sorunları nedeniyle farklı kalemlerden birçok haciz dosyası bulunduğu biliniyor. Dosyada Vergi Dairesi, SGK, güvenlik şirketleri ve çeşitli tedarikçilerin alacak talepleri yer alıyor.

Satıştan elde edilecek gelirin öncelikle devlet kurumlarının alacaklarını kapatmak için kullanılacağı öğrenildi.

UYAP e-ihale platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek satışta, Adanaspor’un hacizli otobüsü 3 Aralık itibarıyla tekliflere açılacak. Katılımcılar tekliflerini çevrim içi olarak iletebilecek.