Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ve 6.2'lik deprem sonrası İstanbul'da alınan önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin Kanal İstanbul eleştirilerine cevap veren Bakan Kurum, "İki laflarından biri yalan. Özgür Bey'e tavsiyem, yalan yanlış iftiralarla beni diline dolayacağına gözündeki bandı çıkarsın." dedi.

Bırakın deprem bölgesinde yazdığımız yeniden diriliş destanının parçası olmayı ellerinden gelse bunca eseri durdurmayı göze alacaklar. Ben Malatya'dan soruyorum bizi eleştiren muhalefet deprem bölgesinde depremlerle sınanan dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzda ne yaptı. Deprem bölgesinde bedava konut yapacağız dediler. ellerinde bir sürü belediyeleri var. Burada gelip okul konut yapsalar kötü mü olurdu. Buna rağmen utanmadan sıkılmadan benim şahsıma laf yetiştiriyor. Emir aldığı yerler ona böyle konuşmasını söylüyor.

Nereye gitse diline bizi dolamış. Murat Kurum da Murat Kurum. Niye biliyor musunuz? Emir aldığı yerler ona böyle konuşmasını söylüyor. Nereden emir aldığını çok iyi biliyor.

"Deprem bölgesinde 453 bin konut ve iş yeri bu yıl sonu bitecek. Vatandaşlarımız huzura kavuşacak. Cumhurbaşkanımız burayı anbean takip ediyor. Biz deprem bölgesini bir an olsun yalnız bırakmıyoruz. Benim şahsıma, 'Çalışamıyorsun, bu işleri yapamıyorsun, deprem bölgesini yalnız bırakıyorsun' diyemiyor. Bu işin ehli değilsin, bu millete hizmet etmiyorsunuz diyebildiler mi? Diyemezler. Kanal İstanbul'muş, Arnavutköy'deki lüks konutlarmış. Açıklıyoruz, dinlemiyorlar. Hep bir algı peşindeler. Zannediyorlar ki milletimiz bu uğraşı görmüyor.

İki laflarından biri yalan, iftira. Biz sosyal konut yapıyoruz diyoruz. Buna rağmen, bu konutlar Araplara satılacakmış gibi algı yapıyorlar. 1.5 milyon konut yaptık. Bir tane Araplara satılan konut gösteremez.

GÖZLERİNDEKİ BANDI ÇIKAR

Biz, İstanbul'da deprem milli güvenlik meselesidir, depreme hazırlayacağız derken, 5 gün sonra İstanbul'a gelen Özel, talimat almış gibi açıklama yapıyor. Sen önce kendi Genel Başkanlığı'nı otur hazmet, ondan sonra bizi eleştir. Özgür Bey'e tavsiyem, yalan yanlış iftiralarla beni diline dolayacağına gözündeki bandı çıkarsın ve etrafına bir baksın. Belki o zaman etrafındakileri, yapılanları görür. Biz onlar ne derse desin işimize odaklanacağız.

23 Nisan'daki 6.2'lik deprem sonrası hemen İstanbul'a gittik. Muhalefetin eleştirdiği, Millet Bahçeleri'nde vatandaşlarımıza hizmet verdik. Hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarına başladık. 36 bin binada 425 bin bağımsız bölümün hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Bunlardan 27 bin 697 binanın hasarsız olduğunu, 4 bin 295 binamızın da az hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

YARISI BİZDEN'DE LİMİTLER YÜKSELDİ

Yarısı Bizden kampanyasına az hasarlı binalarımız da dahil olabilecek.

İstanbul'da evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımız için Yarısı Bizden kampanyasındaki tutarı artırdık. Bu karara göre; 700 bin olan hibeyi 875 bin TL'ye, 700 bin TL olan krediyi, 875 bin TL'ye, 100 bin TL olan taşınma desteğini 125 bin TL'ye çıkardık. Toplamda 1.5 milyon TL'lik desteği, 1 milyon 875 bin TL'ye çıkardık. İş yerleri için aynı oranda artış yaptık. Yeni iş yerleri için toplam hibe ve kredi miktarını 1 milyon TL'ye ulaştırdık.

Şu anda İstanbul'da yapılan sosyal konut sayısı 125 bine ulaşmıştır. Kentsel dönüşümde ada bazında dönüşümlere de izin vereceğiz. İstanbul'un geleceğine sahip çıkalım. İnsan üstü bir gayretle yapılması gerekeni yapmaya devam edelim. Muhalefeti iktidarı hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeksizin, siyaset üstü bir görüşle depreme karşı önlem almaya devam edeceğiz."