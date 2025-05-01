Bankaların günlük para çekme limitinden dert yanan vatandaşlar bu kez de sürekli arıza işareti veren bankamatiklerle boğuşmaya başladı. Özellikle işçi ve emekli maaşlarının yatırıldığı dönemde sıkça rastlanan bu durum nedeniyle on binlerce insan mağduriyet yaşıyor.



Bankaların ilçede ki bir çok noktada bankamatikleri olmasına rağmen sadece birkaçı çalışıyor olması, burada da kuyrukların var olması nedeniyle vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Bozuk olmayan bankamatik aramak ise İnegöl’de adeta bir dert olmaya da başladı. Kilometrelerce yol yürüyerek bozuk olmayan bankamatik arayan vatandaşlar, son zamanlarda artan bu şikayetlere birilerinin dur demesini istiyor.



Ortak bankamatikler aracılığıyla çekilen paralarda küçük limitlerin olması ya da komisyon kesintileri nedeniyle vatandaşlar ekonomik kayıplar yaşıyor.

Bu arada bankamatiklerin para haznesinde paraların sıkışma vakalarında da ciddi artışlar yaşanmaya başladı.

İnegöllüler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun(BDDK) bu tür şikayetleri çözüme kavuşturacak çalışmalar yapmasını isterken, nakit para sorunu nedeniyle yaşananların artık sona ermesini istiyor.