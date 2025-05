Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, PKK'nın fesih kararının Türk milletinin ve kardeşliğin zaferi olduğunu belirterek, "Bu kararla Türkiye yeni yüzyıla daha güçlü daha müreffeh bir ülke olarak girecektir" dedi. Kurum, Marmara'da müsilaj eylem planında söz veren belediyeleri de uyararak, "Verdiğiniz sözleri tutun" çağrısı yaptı. Bakan Kurum, 11 ili etkileyen deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 453 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini, 250 bininci konut için önümüzdeki ay tören gerçekleştirileceğini kaydetti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uludağ Çevre Forumu'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gündemdeki konuları da değerlendirdi.

"PKK'nın fesih kararı milletimizin ve kardeşliğin zaferidir"

Bakan Murat Kurum, PKK'nın kendini feshetme kararını da değerlendirerek, "Bu kararla Türkiye yeni yüzyıla daha güçlü daha müreffeh bir ülke olarak girecektir. PKK terör örgütünün silah bırakması bu milletin iradesinin kararlılığının, kardeşliğinin zaferidir. Biz bu topraklarda bin yıldır biriz beraberiz. Türk'ü ile Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ıyla Türk milletinin önü sonuna kadar açık, geleceği aydınlıktır. Hepimiz bu süreçte dostça, kardeşçe üzerimize düşeni eksiksiz şekilde yapacağız. Bu cennet vatanın terörden uzak olduğu; huzurun, barışın ve istikrarın hakim kılındığı bir dönem için tüm gücümüzle çalışacağız. Daha güçlü bir Türkiye daha güçlü bir Marmara ve Bursa için durmayacağız" şeklinde konuştu.

Belediyeleri uyardı, "Verdiğiniz sözleri tutun" dedi

İklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi, gerekli önlemlerin alınmamasıyla kirlilik yükünün artmasının Marmara'da müsilajın yeniden görülmesine sebep olduğunu ifade eden Kurum, "Bakanlık olarak müsilaja karşı belediyelerimizle ortak mutabakatla aldığımız eylem planına sadık şekilde çalışıyoruz. Ancak üzülerek ifade etmem gerekir ki; eylem planında beraber çalıştığımız, ortak mutabakatla imza altına aldığımız belediyelerimiz vazifelerini yeterince yerine getirmiyor. Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizden vakit geçirmeden artık çok geç olmadan doğamıza verdiğimiz sözleri yerine getirmelerini bekliyorum. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesisleri artık yapılmalı. Burada bekleyecek zaman kalmadı. Buradan çıkınca Nilüfer Çayı, Gemlik Körfezi ve İznik Gölü'nde incelemelerde bulunacağız. Bu doğa harikalarını Bursa'yı Bursa yapan bu güzellikleri biz korumakta kararlıyız. Kilometrelerce uzunluktaki tüm bu doğal alanlarda çevre kirliliğine çok net söylüyorum asla izin vermeyeceğiz. Biz üzerimize düşeni yapmaya da her türlü desteği vermeye hazırız. Çevrede ve depremde siyaset olmaz. Her türlü desteği vermeye hazırız. Bahane yok. Tüm Marmara'da olduğu gibi burada önlemleri alıp denetimleri yoğun yapacak ve her türlü yaptırımları uygulamaktan geri durmayacağız" dedi.

"Deprem bölgesinde 453 bin konutu tamamlayıp bu yıl teslim edeceğiz"

"Biz Türkiye Yüzyılı'nda milli güvenlik meselesi dediğimiz depremi şehirlerimizden ve vatandaşımızın gündeminden bir an önce çıkarmak istiyoruz" diyen Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün 11 ilde yaşayan 14 milyon vatandaşımız başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Hiçbir zaman dizlerimizin üstüne çökmedik. Dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı örnek bir çalışmayla 11 ilimizde şu anda adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde şehirler inşa ediyoruz. Şu an teslim edeceğimiz konutların tamamının yapımı 11 ilde ilçelerde köylerde 3 bin 500 şantiyede başlamıştır. 182 bin emekçi, işçi mühendis kardeşimiz bu mücadeleyi yapıyor. 201 bin yuvamızı iki yıl bitmeden depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 250 bininci konutumuzun anahtarlarını önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza söz verdiğimiz 453 bin konuta tamamlayarak evine girmemiş tek bir afetzede kardeşimizi bırakmayacağız."

"Deprem bölgesindeki tecrübeyi Marmara'ya aktaracağız. Deprem beka meselesidir"

Deprem bölgesindeki çalışmaların bitmesiyle bakanlığın başta İstanbul olmak üzere Marmara'ya odaklanacağını kaydeden Bakan Kurum, "Marmara ülke üretiminin istihdamının yüzde 50'den fazlası. Marmara'ya hepimizin gözü gibi bakması lazım. Herşeyden kıymetli. Biz deprem bölgesinde edindiğimiz tecrübeyi hızlıca Marmara'daki illerimize aktaracağız. Başta İstanbul olmak üzere 23 Nisan depremi hepimiz için büyük bir uyarıdır. Bursa, Yalova Tekirdağ, Kocaeli etkilenmiştir. Bu anlamda işte ekonominin yüzde 50'sinden fazlasının gerçekleştiği Marmara'da yaşanacak deprem Türkiye'miz için doğrudan doğruya beka meselesi olacaktır. Her fırsatta yaptığım çağrıyı yineliyorum. Kentsel dönüşüm; belediyelerin, özel sektörümüzün en öncelikli sorumluluğudur. Çalışma alanıdır. Hep birlikte el ele vereceğiz. 6 Şubat sabahı nasıl el ele verdiysek, şehirlerimizi, sanayi alanlarımızı, şehrin altyapısını depreme dirençli hale getireceğiz. Üreticimiz büyümeye, ticaretimizi güçlendirmeye devam edecek" diye konuştu.

"Bursa'da deprem dönüşümün hızlanması şart"

Bursa'da deprem dönüşümün hızlanmasının şart olduğuna da vurgu yapan Bakan Kurum şöyle devam etti: "Yeşil Bursa ile uyumlu bir şekilde, yeşili gözeten deprem dönüşümünü sanayi dönüşümünü gerçekleştirmek durumundayız. Bakanlık olarak BTSO ve belediyelerimizle beraber şehrin merkezinden başlamak üzere öncelikli sanayi alanlarının dönüşümüne hız vereceğiz. Bu noktada belediyelerimizi özel sektörümüzü ve halkımızı Bursalı hemşerilerimizi güç birliğine ve deprem seferberliğine davet ediyorum. Her zaman Bursa'nın yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. Bursa sanayisi yeşil dönüşümü tamamlayıncaya kadar deprem dirençli şehir oluncaya kadar hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Bu konuda valimize gerekli talimatları verdik. İstişare ettik. Valimiz bu konuda şehirde deprem dönüşümünün koordinasyonunu yürütecek. Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, vatandaşlarımız, sanayicimiz üstüne düşen vazifeyi hep birlikte gerçekleştirecek. Biz de bakanlık olarak valimizin koordinasyonunda yürütülen; alınan kararların hepsinin destekçisi olacağız. Bütün kararların yanında olacağız. Ama yapımda ama finansmanda ama plan yapımında yardımcı olacağız. Gidip o işin açılışına, temel atılmasına katılarak destek olacağız. Bu konu çok önemli. Bir taraftan çevremize doğamıza sahip çıkalım bir taraftan da deprem dönüşümünü gerçekleştirelim. Tarihi Hanlar Bölgesi'nde vatandaşlarımızla anlaştık bir çok binayı kaldırıp tarihi gün yüzüne çıkardık. Kimsenin yapılamaz dediği işi birlikte yaptık. Ecdadın emanetleri gün yüzüne çıktı, esnafımız vatandaşımız mutlu, ziyarete gelenler mutlu. Bu anlayışı şehrin her yerine yaygınlaştırmak durumundayız."

Bakan Kurum, konuşmasının sonunda şampiyon Bursaspor'u da kutlayarak, "Yıllar sonra düştüğü yerden kalkan o büyük devi, yeşil armanın sahiplerini Bursalı kardeşlerimi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Forumda konuşma yapan Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ise, Bursa olarak Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar sunduklarını belirterek, "Dünyada çok ciddi değişim var. Özellikle jeopolitik olarak siyasi ve ekonomide de sanayi ve üretimin batıdan Asya Pasifik'e kaymasıyla yeni alanların açılması, çevreyi merkeze alan yeşil dönüşüm önemli. Biz toplum olarak sanayi devrimini kaçırdık. Ama sonrasında bu coğrafyada Türk insanının kabiliyeti Türkiye'yi dünyanın 17 büyük ekonomisi içine taşıdı. Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu büyük hedef var. Dünyadaki 10 büyük ekonomi içine girmek, eğer 10 büyük ekonomi içine girmek istiyorsak yaptıklarımızı farklılaştırmamız lazım. Fakirlikten kurtulmak için çok çalışmak yeterli olabilir ama zengin ülkeler arasına girmek için çok çalışmak yeterli değil. Bizim artık oyunun iyi oyuncusu olmaktan çıkıp oyunu kurgulayan konumuna gelmemiz lazım. Son 10 yılda dünyadaki her konuda Türkiye Cumhuriyeti artık oyun kurucu hüviyete kavuşmuştur. Yakın dönemde hem Suriye'de hem Libya'da hem de Rusya Ukrayna savaşında gördük. Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu coğrafyada savunma sanayinde geldiğimiz noktaya baktığımızda Türkiye oyunu kuran, bu oyuna göre partnerini seçen güce kavuşmuş bir ülkedir. Ekonomide bu gücü devam ettirmek istiyorsak, önümüze konan yeşil mutabakat ve karbon borsası ile bu oyunu da kuran bir akıl ortaya koymamız lazım. Biz de üzerimize düşen katkıyı koymaya hazırız. Teknosab 25 milyar dolarlık yatırımı ile Türkiye'nin gözbebeği olmuş. Aynı zamanda Türkiye'nin katma değerli üretime geçişini sağlayan önemli adımlar" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de yeşil dönüşümle geleceğin hep birlikte kurtulacağını ifade ederek, "Çocuklarımıza bırakacağımız mirasın yalnızca ekonomik büyüklükle değil, temiz hava, temiz su, sağlıklı toprak, yeşil bir çevre ve güvenli bir gelecek olacağının hepimiz bilincindeyiz. Müsilaj Marmara'nın en önemli sorunlarından birisidir. İnanıyoruz ki bakanlığımızla tüm Marmara'nın ve yapılacak çalışmaların sonunda ileri biyolojik arıtma tesislerinin yapılmasıyla Marmara'yı yeniden canlı tutma ve gelecek kuşaklara aktarma durumumuz söz konusu olacak. Her attığımız adımımızı paydaşlarımızla birlikte atıyoruz kenti birlikte yönetmeye kararlıyız. Kent konseylerimizle çevre çalıştayları yaparak halkın iradesini de bu süreçlere katarak sonuç bekliyoruz. Enerji verimliliği uygulamaları ve sıfır atık projeleriyle örnek olmaya çalışıyoruz. Doğayı odağına alan planlama anlayışımızı kentimizin mekansal stratejileri ile yansıtıyoruz. 2050 vizyonlu Bursa'nın 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planını tüm katmanlarla bu yılın sonuna kadar yapıp, burada hem geleceğin Bursa'sını ve kent anayasasını oluşturma düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu.

TBMM Çevre Komisyon Başkanvekili AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın da, "2000'li yıllarda Türkiye büyükşehirlerde hava kirliliği mücadelesini başaramamış bir ülke konumundaydı. 2002 yılında Bursa'da tek mi çift plakalı mı araçlar çıksın diye tartışılıyordu. Çevre bilinci çok azdı. Bunu önemseyen de yoktu. Bizim gelişimizle birlikte çevre bilincini her kesim önemsedi. Özellikle iş insanımıza görev düştü. Büyümeyi çevre ile birlikte gerçekleştirdik. Çevreyi bu kadar önemsemeseydik, büyükşehirler yaşanamayacak bir duruma gelecekti. Dünyada şu anda hem ekonomisini güçlendiren hem çevresini koruyan bir ülke haline geldik" diye konuştu.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da Bursalı sanayicilerin yeşil dönüşüme ilgisinin memnuniyet verici boyutta olduğunu dile getirdi.