Her cumartesi Keşan’a alışveriş için gelen Yunanistan’daki soydaşlar ve Yunan vatandaşlar, uygun bir konaklama ve bekleme alanı olmamasından şikâyetçi. Eski itfaiye binasının yıkılması sonrası meydanda güneş altında beklediklerini belirten grup, belediye ve ticaret odasından çözüm bekliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesine her cumartesi alışveriş için gelen Yunanistan’daki soydaşlar ve Yunan vatandaşlar, şehirde kendilerine uygun bir bekleme ve konaklama alanı bulunmamasından dert yandı.

Daha önce otobüslerinin eski itfaiye binası önüne geldiğini hatırlatan vatandaşlar, “Orada oturma alanları ve tuvaletler vardı, rahatça bekliyorduk. Ancak bina yıkıldıktan sonra otobüslerimiz Cumhuriyet Meydanı’ndaki park önüne gelmeye başladı. Şimdi güneşin altında beklemek zorundayız” diyerek duruma tepki gösterdi.

“YAZIN SICAKTA, KIŞIN SOĞUKTA MI BEKLEYECEĞİZ?”

Yazın sıcakta, kışın ise soğuk ve yağmur altında beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden soydaşlar, “Keşan’ın ekonomisine katkı veren insanlar olarak sesimizin duyulmasını istiyoruz. Keşan Belediyesi ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu soruna çözüm bulmasını bekliyoruz. Bu durum Keşan’a yakışmıyor” dediler.

Haftalık alışverişleriyle Keşan esnafına ekonomik katkı sağladıklarını vurgulayan grup, kendilerine daha uygun bir bekleme ve konaklama alanı tahsis edilmesi gerektiğini belirtti.

Vatandaşlar, yetkililerden soruna kalıcı bir çözüm getirilmesini talep etti.