Yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’deki son durum başta olmak üzere, birçok bölgesel ve küresel gelişme ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil bir barışla sona erdirilmesi için Türkiye’nin çabalarının sürdüğünü vurgularken, Alaska ve Washington’daki diplomatik temasları da yakından takip ettiklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin bu barış sürecinde her türlü arabuluculuğa ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu Macron’a iletti.

Görüşmede Gazze’de yaşanan insani krize de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede acilen ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, İsrail’in Gazze’ye yönelik artan saldırgan tutumunun kontrol altına alınmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Liderler ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında New York’ta ele alınan başlıklara dair ayrıntıları görüşme konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Fransa ile olan iş birliğine önem verdiğini ve özellikle savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini de dile getirdi.