CHP’nin 28. Dönem Edirne Milletvekili aday adayı Namık Kemal Oğuz, Uzunköprü ve diğer ilçe kongreleri öncesi tarafsızlık ve birlik mesajı vererek, “Adaylar özgürce yarışsın, delege baskı görmesin. Derdimiz kişisel zafer değil, CHP’nin iktidarı" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP’nin 31 Ağustos’ta yapılacak Uzunköprü İlçe Kongresi ve diğer ilçe kongreleri öncesinde, 28. Dönem Edirne Milletvekili aday adayı ve hayırsever iş insanı Namık Kemal Oğuz, parti yönetimine ve üyelerine birlik çağrısında bulundu.

Uzunköprü’de “abi” olarak tanınan Oğuz, kongre sürecinde fitne ve kutuplaşmanın partiye zarar vereceğini vurguladı.

“Kongrelerde herkesin bir adayı olabilir, bu doğaldır. Ancak o aday kazanmadığında hepimiz seçilen ilçe başkanıyla çalışacağız" diyen Oğuz, "O zaman şimdiden yarınki birlik günlerini düşünerek hareket edelim” diyerek, bazı isimlerin “benim adayım” diyerek diğer adayı kötüleme tavrını eleştirdi.

"Bu tavır kırgınlık biriktirir, partiyi yıpratır” uyarısında bulunan Oğuz, CHP içinde fitne ve kutuplaşma yaratacak davranışlara karşı sert bir duruş sergileyerek, “Birini parlatırken diğerini yıpratan her kim olursa olsun, ister belediye başkanı, ister eski başkan, ister parti yöneticisi, partiye zarar veriyordur. Koltuklar geçici, dostluklar ve itibar kalıcıdır” ifadelerini kullandı.

Kongre süreçlerinin demokratik bir bayram havasında geçmesi gerektiğini belirten Oğuz, “Adaylar özgürce yarışsın, delege baskı görmesin. Kazanan kim olursa olsun CHP güçlensin. Bizim derdimiz kişisel zaferler değil, Uzunköprü’de ve Edirne’de CHP’nin iktidarıdır” diyerek sözlerini tamamladı.