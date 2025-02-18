Daha önce dar gelirli vatandaşlar için gerçekleştirilen sosyal konut projelerini hatırlatan Kurum, yarın itibarıyla konuta yatırım yapmak isteyen orta gelir grubu için yeni bir kampanyanın hayata geçirileceğini duyurdu.

Düşük peşinat ve avantajlı ödeme koşulları

Bakan Kurum açıklamasında, Emlak Konut aracılığıyla sektörde hareketlilik sağlayacak yeni bir kampanya başlatacaklarını belirtti. "Nasıl ki dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme planlarıyla konut sağlıyorsak, bu kampanya kapsamında da Emlak Konut projelerini farklı gelir gruplarına hitap edecek şekilde, düşük peşinat veya peşinatsız ödeme seçenekleriyle cazip bir yatırım fırsatı sunuyoruz" dedi. Kampanyaya ilişkin detayların ise hafta içinde Emlak Konut tarafından açıklanacağını ekledi.