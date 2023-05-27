Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla rehber öğretmenlere müjde veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ,"Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak" dedi.

Bakan Özer'in paylaşımında satır başları şu şekilde;

Değerli rehber öğretmen adaylarımıza yönelik bir müjdemizi buradan paylaşmak istiyorum:

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak.

Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz.

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