Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, 1 Ekim’de yapılması beklenen ilk duruşma öncesinde yeni gelişmeler gündeme geldi.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılıkta dinlediğini belirttiği bir ses kaydında dikkat çeken sözlerin yer aldığını iddia etti. Eminoğlu ayrıca, ölüm gecesi Tuğyan’ın giydiği öne sürülen kanlı pijamanın kendi evinden çıktığını söyledi.

“SES KAYDININ ORİJİNALİNİ SAVCILIKTA DİNLEDİM”

Kervan Eminoğlu, Güllü’nün ölümünden önce yaşanan anlara ilişkin olduğu öne sürülen görüntü ve ses kayıtlarının savcılık tarafından incelendiğini belirtti.

ATV'nin haberine göre Eminoğlu, savcılıkta kendisine ses kaydının dinletildiğini belirterek, “Bana savcılıkta ses kaydını dinlettiler analiz için” ifadelerini kullandı. Eminoğlu, kayıtta Tuğyan’ın Güllü’ye yönelik bazı sözler söylediğini öne sürdü.

“GEL, SENİ ATACAĞIM”

Eminoğlu’nun aktardığı iddiaya göre söz konusu kayıtta Tuğyan’ın Güllü’ye, “Gel gel şimdi seni atacağım” dediği öne sürüldü.

Güllü’nün ise bu sözlere karşılık “Sebep ne?” diye sorduğu iddia edildi. Eminoğlu, kayıtta Tuğyan’ın bu soruya “Sebep çok” şeklinde cevap verdiğini söyledi.

“O GÖRÜNTÜLERİ İLK İZLEYEN BENİM”

Öte yandan, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’e ait olduğu belirtilen daha önceki bir ses kaydı da yeniden gündeme taşındı. Tuğberk’in kayıtta, olay sonrası görüntüleri Türkiye’de ilk izleyen kişinin kendisi olduğunu söylediği ve daha sonra bu görüntülere ekleme ve çıkarma yapıldığını öne sürdüğü aktarıldı. Söz konusu iddiaların, soruşturma kapsamında incelenen görüntülerin değiştirilip değiştirilmediğine ilişkin yeni soru işaretleri oluşturduğu belirtildi.

KANLI PİJAMA İDDİASI

Dosyada yer alan bir diğer dikkat çekici iddia ise Güllü’nün ölüm gecesi üzerinde olduğu öne sürülen pijamayla ilgili oldu.

Tuğyan Ülkem Gülter’in olay gecesi giydiği iddia edilen ve üzerinde kan bulunduğu öne sürülen pijamanın, eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun evinde saklandığı ileri sürüldü.

Söz konusu pijamanın Eminoğlu’nun evindeki depoda bulunduğu iddia edilirken, kıyafetin neden burada tutulduğu ve nasıl bu noktaya geldiği konusunda ise henüz netlik bulunmadığı belirtildi.

Kanlı olduğu öne sürülen pijamanın neden bu şekilde saklandığına ilişkin soru işaretlerinin ise soruşturma kapsamında cevap beklediği ifade edildi.

“YOĞUN BAKIMDA HALAY ÇEKTİ” İDDİASI

Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter’in hemşirelik yaptığı döneme ait olduğu belirtilen bazı görüntüler de yeniden gündeme geldi.

Söz konusu görüntülerde Gülter’in, iddiaya göre yoğun bakımda hastaların bulunduğu sırada halay çektiği öne sürüldü.

Öte yandan Gülter’in geçmişte hastalara yönelik şiddet uyguladığı yönündeki iddialar da yeniden gündeme taşındı. Söz konusu iddiaların soruşturma dosyası kapsamında nasıl değerlendirileceği ve ilk duruşmada hangi ayrıntıların ele alınacağı merak konusu oldu.