Aydın açıklamasında, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik olduğu öne sürülen yaşam koşulları ve “statü” tartışmaları üzerinden hükümete yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

“İNEGÖL’DE CUMHUR İTTİFAKI ORTAKLARI SESSİZCE İZLİYOR”

Ahmet Aydın, açıklamasının başında tartışmanın kamuoyunda yeterince ele alınmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli İnegöllü Hemşerilerim, Aziz Milletimizin Kıymetli Evlatları, Değerli Basın Mensupları;

Cumhur İttifakı ortaklarının itirafı olan, ‘ihanet villası’ olarak adlandırabileceğimiz konu üzerine bir araya geldik.

Aziz milletimizin sinir uçlarıyla oynanarak, ülkemizde kirli bir tiyatro sergileniyor. Bu tiyatroyu İnegöl’de Cumhur İttifakı ortakları Ak Parti ve MHP temsilcileri kafasını kuma gömerek sessizce izliyor.”

Aydın, İmralı’da lüks bir yaşam alanı oluşturulduğu yönündeki iddialara da değinerek, bunun iktidar cephesinden doğrulandığını öne sürdü.

“Bölücü terör örgütünün eli kanlı bebek katiline İmralı’da 250 metrekarelik, görüntülü telefonlu, internetli, lüks, dubleks bir villa yapılmış. Bu gerçek bizzat iktidar cephesinden itiraf edilmiştir. Adeta milletimizin aklıyla alay edilmektedir.”

“MİLLETİ BU ZİLLETE ALIŞTIRMAYA ÇALIŞMASINLAR”

Aydın, açıklamasında kapalı kapılar ardında yürütüldüğünü savunduğu süreçlere tepki göstererek, kamuoyunun gelişmeler hakkında açık şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Sessizliğe gömülenlere, İshak Paşa'nın yurdu, İnegöl’den meydan okuyoruz! Kimse kapalı kapılar ardında planlar yapıp, parça parça bilgi sızdırarak, milletimizi bu zillete alıştırmaya çalışmasın.”

Aydın, eleştirilerinin ardından seçim mesajı da vererek şu ifadeleri kullandı:

“Bu tehlikeli oyunları oynayanlar, milleti sessizlikle sınayanlar, önümüzdeki ilk seçimlerde bu aziz milletin iradesini ve tokat gibi cevabını sandıkta en ağır şekilde görecektir!

Milletimiz, terörist başına konfor alanı sağlayanları, ona lüks ofisler kuranları sandığa gömecektir! O gün geldiğinde kaçacak yer bulamayacaksınız!”

“EREN’İN, YASİN’İN KANI ÜZERİNE VİLLA KONFORU KURANLARA SESLENİYORUZ”

Aydın, açıklamasının önemli bölümünde terör saldırılarında hayatını kaybeden Eren Bülbül, Yasin Börü ve Aybüke Yalçın’ı anarak, terörle mücadele konusunda taviz verilmemesi gerektiğini savundu.

“Biz Yeniden Refah Partisi olarak, bu toprakların hakkını savunurken arkamıza şehitlerimizin emanetini alıyoruz!

Daha 15 yaşında vatanı için can veren Eren Bülbül’ün katillerine meşruiyet zemini hazırlayanlara meydan okuyoruz!

Bir Kurban Bayramı günü Diyarbakır’da fakirlere et dağıtırken haince katledilen Yasin Börü’nün kanını unutturmaya çalışanlara meydan okuyoruz!

Ömrünün baharında Batman'da kurşunlanan Aybüke Öğretmen’in hatırasını çiğneyenlere meydan okuyoruz!”

Aydın, şehit yakınlarının yaşadığı acıya dikkat çekerek eleştirilerini sürdürdü.

“Şehit yakınlarımız feryat ederken, siz hangi yüzle o katile silah bıraksın diye yer hazırladık diyerek meşruiyet alanı açıyorsunuz?

Rezilliğe bakın ki, hain bir de ‘bana yasal statü vermezseniz villaya taşınmam’ diyerek devlete şart koşuyor.

İşte halkı adım adım alıştırdığınız, terörist başını meşrulaştırma politikanız budur!”

“ŞEHİTLERİMİZİN ADINI YAŞATMAK, KATİLE VİLLA SUNMAK AKIL TUTULMASIDIR”

Aydın, açıklamasında şehitlerin isimlerinin yaşatılması ile terör örgütü elebaşına yönelik olduğu iddia edilen yaşam koşullarını karşılaştırarak şu değerlendirmede bulundu:

“Biz bu alıştırma senaryolarını elimizin tersiyle itiyor, bu kirli tezgahı kuranların da karşısına dikiliyoruz!

Bir yanda şehitlerimizin adını caddelere, parklara yazıp anısını yaşatmak; diğer yanda binlerce canın katiline ‘villa’ konforu sunmak, tam bir akıl tutulmasıdır.

Şehit anasına sabır dilerken, terör elebaşına oda beğendiren bu trajikomik durum, ne hukuka ne de kamuoyu vicdanına sığar.”

FATİH ERBAKAN’IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın konuya ilişkin daha önceki açıklamalarına da değinen Aydın, partisinin tutumunun net olduğunu ifade etti.

“Yeniden Refah Partimizin Genel Başkanı, Fatih Erbakan da bu konudaki duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyarak; ‘Biz terörist başını ne Ankara'da ne de ana karada istiyoruz. Terörle masaya oturulmaz, pazarlık yapılmaz!’ sözleriyle bu hıyanet adımlarına asla geçit vermeyeceğimizi tüm dünyaya ilan etmiştir.”

AK PARTİ VE MHP İNEGÖL TEŞKİLATLARINA ÇAĞRI

Aydın, açıklamasının devamında doğrudan AK Parti ve MHP İnegöl ilçe teşkilatlarına seslendi. İki partinin yerel temsilcilerinin tartışmaya ilişkin açıklama yapması gerektiğini savunan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“AKP ve MHP İnegöl temsilcilerine bir kez daha sesleniyoruz: olaylar karşısında susarak başınızı kuma gömmeyin. Ya bu rezaleti kınayın, Ya da Cumhur İttifakı'nın İnegöl temsilcileri olarak bu süreci kabul ettiğinizi itiraf ederek, İnegöl kamuoyuna ilan edin.”

Aydın, Türkiye genelinde tartışmanın sürdüğünü ancak İnegöl’de AK Parti ve MHP teşkilatlarından açıklama gelmediğini öne sürdü.

“Günlerdir Türkiye bu ihaneti konuşuyor, itiraflar havada uçuşuyor. Ancak İnegöl’de Cumhur İttifakı’nın temsilcileri olan AKP ve MHP ilçe teşkilatlarından çıt çıkmıyor! Adeta dut yemiş bülbül gibi susuyorlar!”

Ardından iki teşkilata yönelik sorularını sıralayan Aydın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Soruyorum sizlere:

Ey AKP İnegöl İlçe Teşkilatı, ey MHP İnegöl İlçe Teşkilatı! İmralı’daki bu zillet villası hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden susuyorsunuz?”

“SESSİZ KALMAK, ONAYLAMAKTIR”

Aydın, özellikle MHP’nin milliyetçilik ve vatanseverlik söylemleri ile AK Parti’nin muhafazakârlık ve adalet vurgularına atıfta bulunarak, iki partinin İnegöl teşkilatlarının tavır ortaya koyması gerektiğini savundu.

“Her fırsatta milliyetçilikten, vatanseverlikten dem vuran MHP’nin İnegöl’deki yöneticileri; 50 bin kişinin katiline tahsis edilen lüks villayı, o hainin ‘statü isterim’ restlerini içinize sindirebiliyor musunuz?

Muhafazakarlıktan, adaletten bahseden AKP’nin İnegöl temsilcileri; şehit analarının ahı arşı titretirken bu sessizliğinizin hesabını İnegöl halkına ve yarın mahşerde şehitlerimize nasıl vereceksiniz?”

Aydın, açıklamasında “sessizlik” üzerinden eleştirisini daha da sertleştirdi:

“Sessiz kalmak, onaylamaktır! Sessiz kalmak, terörist başına adım adım özel statü verilmesine göz yummaktır!”

“İNEGÖL HALKI SANDIKTA GEREKEN DERSİ VERECEKTİR”

Açıklamasının son bölümünde İnegöl halkının vatan, bayrak ve şehit hassasiyetine vurgu yapan Aydın, AK Parti ve MHP ilçe başkanlarını açık şekilde açıklama yapmaya çağırdı.

“İnegöl halkı vatanına, bayrağına ve şehidine sadık bir halktır. Sizin bu korkak suskunluğunuz, İnegöl’ün vatansever insanlarına hakarettir.

Buradan AKP ve MHP İnegöl ilçe başkanlarına açıkça haykırıyorum: Susmayın, çıkıp bu villa rezaletini İnegöl kamuoyu önünde açıkça lanetleyin ve görüşlerinizi mertçe ilan edin.”

Aydın, aksi durumda AK Parti ve MHP temsilcilerinin söz konusu sürece ortak olmuş sayılacağını ileri sürerek açıklamasını şöyle tamamladı:

“Aksi takdirde, bu ihanete, bu alıştırma politikalarına resmen ortak olduğunuzu tescillemiş olacaksınız! Ayrıca bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve parçalamak isteyen üst aklın, siyonizmin, coğrafyadaki taşeronlarını meşrulaştırma ve amaçlarına ulaştırma planının bir parçası olacaksınız.

İnegöl halkı kimin şehidin yanında, kimin katile villa yapanların safında olduğunu çok iyi görmektedir ve ilk seçimde sandıkta gereken dersi kesinlikle verecektir!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”