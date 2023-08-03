Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendirerek, yıllık enflasyonun yüzde 47,83 olarak açıklanmasının piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtti. Şimşek, bu durumun mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle gerçekleştiğini ifade etti.

Amacımız enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024 ortasından itibaren yıllık enflasyonda düşüşün başlayacağını vurguladı. Para politikasının olumlu etkisiyle birlikte dezenflasyon sürecinin destekleneceğini ve mali disiplinle bu sürecin güçlendirileceğini belirtti. Politikalarının temel hedefinin orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmek olduğunu da ekledi.

Bu açıklamalarla, Türkiye'nin enflasyonla mücadelede geçiş sürecinde olduğu ve önümüzdeki dönemde alınacak tedbirlerle enflasyonun düşmesinin hedeflendiği anlaşılıyor. Bakan Şimşek, ekonomik istikrar ve fiyat istikrarının sağlanması için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, kamuoyuna güven vermek amacındadır.