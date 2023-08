Bir kadın, kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veteriner hekime canice saldırdı. O anlar ise veteriner’in güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Kedisi ölünce sinir krizi geçiren kadın arkadaşlarıyla birlikte veterineri bastı. Kedisi ölünce gözü dönen kadın A.K veteriner hekimi tokatlayarak saldırdı.

Erken doğum yapan kedisi ‘Victoria’yı enfeksiyon kaptığı için Ceren Eroğlu’nun sahibi olduğu veteriner kliniğine götürdü. Klinikte tedavi edilen kedi 4 gün sonra öldü.

Kedisinin ölümünden veteriner hekimi sorumlu tutan kadın, Hekim Ceren Eroğlu’na tokat atıp saçını çekerek darp etti. Hırsını alamayan A.K klinikteki eşyalara zarar verdi. A.K.'nin Eroğlu'nu darbederken, "Seni rezil ederim. Seni boğarım. Bekle ben sana daha neler yapacağım? Demek öyle, al sana klinik" diyerek tehditler savurduğu da duyuldu.

Veteriner Hekim Ceren Eroğlu’nun şikayeti üzerine darp eden kedi sahibi A.K polis merkezine götürülüp, ifadesinin alınması üzerine serbest bırakıldı.

Ceren Eroğlu Her Şeyi Anlattı

Başından geçenleri anlatan Ceren Eroğlu, kedinin erken doğum yapmasının ardından üst solunum yolu enfeksiyonu kaptığını, müdahale etmelerine rağmen hayvanı kurtaramadıklarını söyledi.

Hekim Eroğlu “Önce telefonda arkadaşımı tehdit ettiler. Ardından ben kliniğe geldikten sonra 5 kişi geldiler. Durumu kedinin sahibini, durumu anlatmak üzere muayene odasına aldım. Ama beni hiç dinlemeden üstüme saldırdı. Önce tokat attı, sonra darbetti. Ardından klinikteki eşyaları fırlattı. O kaosun ortasında arkadaşlarıma polisi aramalarını söyledim. Sonrasında beraber karakola gittik. Şikayetçi olduk; ama bu anda polisin hiçbir yaptırımı olmadı. Kendimizi güvende hissedemiyoruz. Üstelik çok ciddi maddi kaybım da var. Bunun için de bir şey yapılmasını istiyorum. Hayvanlarla uğraşmak değil, insanlarla uğraşmak yorucu oluyor. İnsanlar sokakta ellerini kollarını sallayıp birilerini dövmemeliler. Hayatımda ilk kez böyle bir saldırıya uğradığım için hala şok içerisindeyim. Bunun bir karşılığı olmalı. Biz hayvanlara bu kadar iyi davranırken, üzerine şiddet görmek hiç kabul edilir bir şey değil. Çok kızgın ve öfkeliyiz. Bunun bir karşılığı olsun” şeklinde ifade etti.