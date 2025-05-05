Görüşmede, iki ülke arasında vergi politikaları ve dijitalleşme gibi alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Gordana Dimitrieska Koçovska ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakan Şimşek, görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Koçovska ve heyetini Bakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

Gelir İdarelerimiz arasında güçlü bir işbirliği oluşturulması hususunda mutabık kaldık. Vergi politikaları, dijitalleşme, vergide gönüllü uyum, denetim ve mali suçlarla mücadele gibi alanlarda tecrübe paylaşımında bulunarak ikili ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacağız.