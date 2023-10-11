Kendisine yöneltilen "Ara tatiller kaldırılacak mı?" sorusuna cevap veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Velilerden ve öğrencilerden böyle bir talep gelirse eğer bakarız. Öğretmenlerden şikayet gelirse değerlendiririz. Bu yılki durumu gördükten sonra bir değerlendirme yaparız” dedi.

AK Parti Grup Toplantısı’nda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ‘Ara tatiller kaldırılacak mı?’ sorusunu yanıtlayan Bakan Tekin, gündemlerinde böyle bir şey olmadığını kaydederek, “Velilerden ve öğrencilerden böyle bir talep gelirse eğer bakarız. Öğretmenlerden şikayet gelirse değerlendiririz. Bu yılki durumu gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım ve eğer öyle bir olumsuzluk varsa gereğini yaparız. Uygulama ile ilgili İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığımız bir rapor hazırlıyor. Bu noktadan sonra bir rapor oluşturulur. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler mutlu ise biz devam ederiz” ifadelerini kullandı.