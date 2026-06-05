Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber ekranlarında Gürkan Hacır ve Fatih Atik'in programına konuk oldu.

Programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, erişim engeli bulunan sosyal medya platformu Discord'un yakın zamanda yeniden açılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin güvenlik ve içerik konusundaki kırmızı çizgilerinin platform tarafından kabul edildiğini belirterek, "Discord, şu an kriterlerimizi karşılıyor. Özellikle içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

"BİR MÜDDET SONRA AÇACAĞIZ"

"Tekrar açacak mısınız?" sorusu üzerine sürecin detaylarına değinen Bakan Uraloğlu, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, "Bir müddet sonra açalım diye konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız" dedi.