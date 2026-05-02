Proje kapsamında toplam 20 bin 232 metre uzunluğunda 7 tünelin ve 3 bin 266 metre uzunluğunda 5 viyadüğün tamamlandığını aktaran Uraloğlu, çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla özellikle yaz aylarında yoğunluk nedeniyle 2,5 saate kadar uzayan mevcut yolculuk süresinin 18 dakikaya düşeceğini belirtti. Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Uraloğlu, projenin Akdeniz güzergahında konforu, güvenliği ve hızı artırarak vatandaşlara önemli zaman tasarrufu sağlayacağını kaydetti.