Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimini seçmek için Ankara'da toplandı. Aynı zamanda Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı da olan buluşmada gergin anlar yaşandı.

EKREM İMAMOĞLU ANLAŞMAZLIĞI

Açılış konuşmasını TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı.

Seçer'in açılış konuşmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu konuşma yaparken Çavuşoğlu'nun konuşmasının sonunda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak isteyince tansiyon yükseldi.

CHP'DEN AK PARTİLİ BAŞKANLARA SALDIRI

Çavuşoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okumaya başlaması üzerine Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel ve AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar tepki göstererek kürsüye doğru ilerledi.Kürsüye ilerleyen Görgel ve Alemdar'a CHP'li üyeler tarafından fiziksel müdahalede bulunuldu.

FİZİKSEL KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Görgel'e yapılan müdahalenin ardından bu defa AK Partili üyeler ayaklandı. Çıkan arbedede bağrışmalar ve yumruklaşmalar olduğu görüldü.

İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNAMADI

Kavganın büyümesinin ardından salonun boşaltıldı. Gerginliğin ardından Ekrem İmamoğlu’nun mesajı okunmadı. CHP’liler İmamoğlu'nun mesajının okunmamasını protesto etti.