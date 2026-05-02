Okullarda yaşanan saldırıların ardından güvenlik uygulamaları yeniden değerlendirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında yeni önlemlerin devreye alınacağını açıkladı.

YENİ GÜVENLİK MODELİ DEVREYE GİRECEK

Bakan Tekin, okullarda kolluk kuvveti bulundurmanın sürdürülebilir olmadığını belirterek, doğrudan eğitim kurumları için yetiştirilmiş, özel eğitimli personelden oluşan yeni bir güvenlik modelinin 2026-2027 döneminde devreye alınacağını duyurdu.

ARA TATİL KALDIRILIYOR MU?

Eğitim gündeminin en çok tartışılan başlığı olan ara tatiller için de radikal bir değişiklik sinyali geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Ara tatil kaldırılacak mı?' sorusunu yanıtladı. Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenebileceğini açıkladı.

Tekin'in açıklamalarına göre bu modelde eğitim süresi kısalmayacak; ancak okullar daha geç açılıp daha erken kapanarak öğrencilere kesintisiz ve daha uzun bir yaz tatili imkanı sunulacak.