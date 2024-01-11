Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kalkınma Yolu projemizin en önemli parçalarından, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek olan demiryolu projemizin ihalesini bu yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz. İnşallah 2028’de de hayata geçirmiş oluruz. Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattını gündeme aldık. Uzunluğu 344 kilometre olacak ve saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Ankara-İstanbul arası trenle 80 dakikaya gidilecek” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ocak ayı olağan meclis toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda konuşan Uraloğlu, “2003’ten itibaren yürütülen hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. 2002 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 57 noktaya gerçekleştiriyoruz. Son 21 yılda İstanbul’un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık sadece biz bakanlık olarak 1 trilyon 163 milyar 200 milyon TL yatırımı hayata geçirdik. Ülkemizin diğer bölgelerine ulaşım yatırımlarını yaparak İstanbul’un üzerindeki yükü hafifletiyoruz” dedi.

“2023 yılında dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye’nin ekonomik, diplomatik ve ticari kazanımlarını korumak ve daha da geliştirmek için sürekli bir gayret içerisinde olduklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, “1,4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkeye, en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahibiz. 2003’ten itibaren yürütülen hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. 2002 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 57 noktaya gerçekleştiriyoruz. 50 ülke ile 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 130 ülkede 343 noktaya ulaştık. Hava Ulaştırma Anlaşmamız bulunan ülke sayısını da 81’den 173’e çıkardık. ’Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak’ dedik ve bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. İstanbul Havalimanımız dev kapasitesiyle, Türkiye’yi uluslararası bir aktarma merkezi haline getirmiş ve ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşımıştır. Avrupa’da en yoğun havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı ilk sırada yer almaktadır” şeklinde konuştu.

“Son 21 yılda İstanbul’un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 163 milyar 200 milyon TL’lik yatırım yaptık”

İstanbul’a ulaşım alanında yaptıkları yatırımlara değinen Uraloğlu, “Son 21 yılda İstanbul’un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık sadece biz bakanlık olarak 1 trilyon 163 milyar 200 milyon TL yatırımı hayata geçirdik. Ülkemizin diğer bölgelerine ulaşım yatırımlarını yaparak İstanbul’un üzerindeki yükü hafifletiyoruz. İstanbul’u modern ve efektif bir ulaşım altyapısı ile hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık, İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik ve İstanbul’u çok kıymetli bir marka şehrine dönüştürdük. Kalkınma Yolu projemizin en önemli parçalarından, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek olan demiryolu projemizin ihalesini bu yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz. İnşallah 2028’de de hayata geçirmiş oluruz. Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldık. Süper hızlı tren hattının güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak ve saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Trenlerle seyahat süresini 80 dakikaya indirecek. Sloganımız şu; milli maç 90 dakika Ankara-İstanbul arası 80 dakika. Sabırsızlıkla buna başlamayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Büyümenin daha çok üretim ve ihracatla ivmelenmesini arzu ediyoruz”

Türkiye ekonomisinin ise 2023’te yüzde 4-4,5 aralığında büyümesinin beklendiğini kaydeden İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “Büyümenin daha çok üretim ve daha çok ihracatla ivmelenmesini arzu ediyoruz. Bunun için de 2024’te ve izleyen yıllarda büyüme hedefimizin, yatırıma ve ihracata dayalı iş, istihdam ve refah oluşturan kapsayıcı büyüme olacağına inanıyoruz. Enflasyonla mücadele için uygulanacak sıkı para ve maliye politikası, öngörüldüğü üzere büyüme üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak, uygulanan seçici kredi politikasıyla birlikte üretim ve ihracata yönelik doğru desteklerin, özellikle kaliteli büyümeye önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Enflasyonda bu yılın ikinci yarısından itibaren baz etkisinin de desteği ile düşüş eğilimi öngörülüyor. Türkiye, ihracatını 2023’te bir önceki yıla göre artışla kapattı. İhracat yüzde 0,64 artışla 255,8 milyar dolar oldu. İthalatımız ise yüzde 0,51 azalarak 361,8 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı da yüzde 3,20 düşüşle 106 milyar dolar seviyesine indi. Artırılan Eximbank kredileri, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) finansman kolaylıkları ve selektif üretim desteklerinin de katkısıyla, zayıf seyretmesi beklenen dış talebe rağmen, 2024 yılı ihracatından da umutluyuz” diye konuştu.

“İnsan olmayı başaramayanlar, Gazze’de insanı yok ediyor”

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına da dikkat çeken Avdagiç, “İsrail’in Gazze’de başlattığı katliamın üzerinden bugün itibariyle 3 ay 4 gün geçti. İsrail’in yaptığı katliam, artık bir ’insanlık savaşına’ dönüştü. İnsan olmayı başaramayanlar, Gazze’de insanı yok ediyor, insanlığı yok ediyor. Diliyoruz ki, aklıselim galip gelir ve bu vahşet, bu soykırım, bu katliam bir an evvel durur. Yine diliyoruz ki, 23 bin insanı acımasızca katledenler, bunun hesabını tarih önünde de, yargı önünde de verirler” diyerek sözlerini tamamladı.