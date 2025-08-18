Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehir genelinde başlatılan proje seferberliği kapsamında Karapürçek ilçesine kazandırılacak Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) için ihale sürecinin tamamlandığını ve yapımına kısa süre içinde başlanacağını duyurdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında 7'den 70'e her insana dokunmak, tüm vatandaşların hayatında iz bırakacak projeler hayata geçirmek için önemli adımlar atıyor.

Başkan Yusuf Alemdar, “sosyal alanların inşası ve tesisleşme” adımlarıyla Sakarya'nın çehresini değiştirecek adımların öncülüğünü üstleniyor ve her yeni gün, yeni bir proje kamuoyu ile paylaşılıyor.

Bu konuda atılan son adımlar ise Karapürçek'i yakından ilgilendiriyor. Alemdar'ın müjdesini ilçenin sosyal dokusuna temas edecek, vatandaşları sanatla, kültürle ve sosyal yaşamla buluşturacak SGM Projesi için yapım ihalesi gerçekleştirildi.

ÖNCE SGM, SONRA MİLLET BAHÇESİ

1.300 matrekarelik alanda seminer salonu, sınıflar, atölyeler, idari ofisler, kafe, dinlenme alanlarının yer alacağı projenin yapımına kısa süre içinde başlanacak. Her yaştan vatandaşa hitap eden çok yönlü yapısıyla ilçenin sosyal gelişimine katkı sunacak projenin süratle hizmete alınması hedefleniyor.

İlçe insanının sosyal yaşamına değer katmak için atılan adımların ilkinin SGM ile başlayacağını ve daha sonra Millet Bahçesi projesi için de kısa süre içerisinde müjdeli haberi paylaşacaklarını ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, “Bölge insanımız için iz bırakacak işlerin hayata geçtiğini hep birlikte göreceğiz” vurgusu yaptı.

İLÇENİN SOSYAL YAŞAMINA DEĞER KATACAK

Alemdar, “Karapürçek'in sosyal, kültürel dokusuna temas etmek, bölge insanımızın sanatla, kültürle, keyifle vakit geçirebileceği projelerle buluşturmak için gereken adımları atıyoruz. Her birinin hayata geçtiğini de inşallah birlikte göreceğiz. İlçeye yakışır, bölgemize değer katacak işler yapmanın gayretindeyiz. Bölgenin kültürel yapısını, değerlerini yansıtan yeni modern alanlarda insanımız nefes alacak, keyifle vakit geçirecek ve sanatla, kültürle, sporla bütünleşecek. Hamdolsun ihale aşamasını geride bıraktık, çalışmalarımızı başlatıyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

Bu proje Adapazarı, Sapanca, Akyazı, Geyve ve Karasu’nun ardından şehir genelindeki 6’ncı Sosyal Gelişim Merkezi olacak.