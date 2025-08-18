8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren süreçte grev kararının önünü açtı.

Hükümet, memur maaşlarına yönelik ilk teklifinde 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda ise yüzde 6 zam önerdi. 2027 yılı içinse her iki altı aylık dönem için yüzde 4’er zam teklifi sundu. İkinci teklifinde ise hükümet, taban aylıklara 1.000 TL artış yapılmasını önerdi.

MEMUR-SEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Ancak memur kesimi, sunulan zam tekliflerini yetersiz buldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, taban aylıklara yalnızca 1.000 TL iyileştirme önerilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Yalçın, bu teklifin sendikalara sahaya çıkma çağrısı anlamına geldiğini ifade ederek, görüşmelerde geriye sadece dört gün kaldığını vurguladı.

MEMURLAR BUGÜN GREVDE

Gelişmeler üzerine memurlar, 1 günlük iş bırakma kararı aldı. Memur-Sen, Kamu-Sen, Devlet Memurları Konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş ve KESK'in de bulunduğu birçok konfederasyon ve sendika, bugün Türkiye genelinde iş bıraktı.

İZBAN TÜM SEFERLERİ İPTAL ETTİ

İzmir'in kent içi raylı ulaşım ağı İZBAN'da seferler iptal edilirken yapılan açıklamada, "Memurların ülkemizde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, TCDD çalışanları da işbaşı yapmayacaktır. Bu nedenle 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz" ifadeleri yer aldı.