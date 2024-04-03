İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada elebaşılığını Barış Boyun’un (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik İzmir’de “MAHZEN-24” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu. Yapılan operasyonda suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını da belirtti.

Yerlikaya yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

" Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Tek tek yakalayacağız Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı ve yurt dışından yönettiği organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Kasten öldürmeye teşebbüs, Kasten yaralama, Silahlı tehdit, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, Mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve Suçta kullanıldığı tespit edilen motora el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"