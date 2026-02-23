Forbes'un 2026 milyarderler listesine göre Türkiye'nin en zengin iş insanları sıralamasında zirvede Murat Ülker yer aldı.

Selçuk Bayraktar'ın serveti 2,7 milyar dolara yükselerek ilk 10'a girerken, ağabeyi Haluk Bayraktar'ın serveti de 2,4 milyar dolara çıktı. Böylece Bayraktar, Forbes Türkiye milyarderler listesinde ilk 10'a giren yeni isimlerden biri oldu.

1- Murat Ülker - 5,3 milyar dolar

2- Şaban Cemil Kazancı - 5,2 milyar dolar

3- Erman Ilıcak - 3,8 milyar dolar

4- Feridun Geçgel - 3,5 milyar dolar / (2025'te 11. sıradaydı - Astor Enerji)

5- Ferit Faik Şahenk - 3,2 milyar dolar

6- Semahat Sevim Arsel - 3,1 milyar dolar

7- Filiz Şahenk - 2,9 milyar dolar

8- Mustafa Rahmi Koç - 2,7 milyar dolar / (2025'te 13. sıradaydı - Koç Holding)

9- Selçuk Bayraktar - 2,7 milyar dolar / 2025'te 21. sıradaydı - Baykar Teknoloji)

10- Mehmet Sinan Tara - 2,6 milyar dolar / (2025'te 12. sıradaydı - Enka İnşaat)