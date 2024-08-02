İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne’de kişilere karşı 10 önemli suçta suç oranının yüzde 12,2 düştüğünü belirterek, "Bütün rakamlar gerçekten takdire şayan, olay sayısında düşüş var" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne’de katıldığı "Türkiye’nin Huzuru Toplantısı" sonrası yaptığı açıklamada, Edirne’de 1 Haziran 2023-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bazı operasyonlara ilişkin bilgileri paylaştı. Yapılan toplantıda Edirne’deki asayiş suçlarıyla ilgili emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten bilgi alan Bakan Yerlikaya, yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen başarılı çalışmaları anlattı. Bakanlık olarak huzuru ve güvenliği sağlamak için terörle mücadeleden zehir tacirlerine, organize suç örgütlerinden göçmen kaçakçılığı organizatörlerine kadar suç ve suç odaklarıyla büyük mücadele verdiklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, tüm Türkiye’de olduğu gibi Edirne’de de suçta kibirlenenleri, huzura kastedenleri, hukuktan ve milletten aldıkları güçle tek tek bitireceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nda huzuru tesis etme noktasında kararlılıklarının tam olduğuna değinen Yerlikaya, kişilere karşı 10 önemli suçta Edirne’de suç oranının yüzde 12,2 düştüğünü ve bunun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi. Mal varlığına karşı işlenen 10 önemli suçta da olay sayısının yüzde 44,5 düşürüldüğünü dile getiren Yerlikaya, "Bu da Türkiye ortalamasının üzerinde. Evden hırsızlıkta hem jandarma, hem emniyet bölgesinde 1 Ocak 2023-31 Temmuz 2023 yani geçen yılın ilk 7 aylık döneminde bir günde 347 yeni hırsızlık olurken, bu rakam şu anda ilk 7 ayda 124’e düşmüş. Bunun anlamı şu; iki günde bir hırsızlık oluyor. Yani 0.59 ortalamaya düşmüş. Yüzde 64.3 olay sayısını düşürmüşler. Jandarma bölgesinde 27 günde bir hırsızlık oluyor. Türkiye ortalamasında 2023’ün ilk 7 ayı, 2024’ün ilk 7 ayını baz aldığımızda, biz Türkiye ortalamasında yüzde 47’yi yakaladık. Ama Edirne gördüğünüz gibi yüzde 64.3’ü yakalamış evden hırsızlıkla. İş yerinden hırsızlıkta yüzde 57 düşürmüş. Oto hırsızlığında yüzde 68 düşüş olmuş. Oto hırsızlığında yüzde 68. Yılın ilk 7 ayında 6 oto hırsızlığı olmuş. Bütün rakamlar gerçekten takdire şayan, olay sayısında düşüş var. Bu arada hapisle ilgili yakalamayla ilgili Edirne’nin performansı ilk 7 ayda bin 69 yakalama yapmışlar. Buradan da tekrar arkadaşlarımızın performansını görüyoruz" ifadelerini kullandı.