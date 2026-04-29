Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcıları Ali Altunsoy, Mehmet Emin Direkçi ve Mehmet Tözün Bingöl'ün görevlerinden ayrılmışlardı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bugün de Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, görevinden ayrıldığını kamuoyuna açıkladı.

CÜNEYT TAŞKESEN YARDIMCI OLARAK ATANDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Harita ve Kadastro Mühendisi Cüneyt Taşkesen'in, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı olarak göreve getirildiği öğrenildi. Boşalan diğer pozisyonlara ilişkin atamaların ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.