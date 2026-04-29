Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen yeniden yapılanma sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kent Tarihi Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, görevden alındığını duyurdu.

Özkılınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok değerli dostlar, Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi (Bursa Miras) Başkanlığı görevim bugün itibariyle sonlanmıştır. Hiçbir yeni yönetici benimle yüz yüze gelmediği, tarafıma görüşme günü iletip tek taraflı iptal ettiklerini de buradan belirtmek isterim. Bursa için çalışmaya, üretmeye 'makam koltukları'nda başlamadım. Nilüfer'de ekip olarak gerçekleştirdiğimiz işler, açtığımız müzeler... İstanbul Küçükçekmece'de hiç kimseyi etiketleştirmeden hep beraber yaptığımız anlamlı işler... Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde başkan yardımcılığı ile birlikte müdürlüğümle kentimize bir buçuk yıllık bir zaman diliminde kazandırdığımız projeler ve yaptığımız işlere BursaMiras Instagram sayfasından ulaşmanız mümkün. Bursa üzerine yazdığım yazı ve kitaplarla kentimizi dilimiz döndüğünce hem ülke içinde hem ülke dışında tanıtmaya çalıştım, çalışmaya devam edeceğim. Sizinle geçen bir buçuk yılda hazırlığına başladığımız vizyon projelerimizden sadece birini (Medeniyetlerarası Geçiş ve Hamidiye Gureba Hastanesi) bu gönderide paylaşıyorum. Yerime gelecek arkadaşa başarılar dilerim. Burada olacağız. Kalın sağlıcakla..." dedi.