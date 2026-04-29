Kestel Belediyesi bünyesinde yürütülen ney, mey ve kaval kursları, kültür ve sanat alanındaki çalışmalar kapsamında düzenli olarak devam ediyor. Buna göre yoğun ilgi gören kurslar, Kestel Belediyesi Amfi Tiyatro sınıflarında gerçekleştiriliyor.

Pazartesi günleri ney, salı günleri ise mey ve kaval eğitimleri 16.00 ile 20.00 saatleri arasında düzenleniyor.

Kestel Belediyesi, geleneksel Türk müziğinin önemli enstrümanları eşliğinde gerçekleştirilen bu eğitimlerle katılımcılara hem sanatsal gelişim hem de sosyal bir ortam sunuyor.

Başkan Erol; 'Anadolu'nun Köklü Müzik Geleneğini Yansıtan En Önemli Enstrümanlar'

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ney, mey ve kavalın Anadolu'nun köklü müzik geleneğini yansıtan en önemli enstrümanlar arasında yer aldığını belirterek, Başkan Kestel Belediyesi olarak bu kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurs çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kursların yalnızca bir eğitim faaliyeti olmadığını, aynı zamanda vatandaşların bir araya geldiği önemli bir kültürel buluşma ortamı sunduğunu vurgulayan Başkan Erol, düzenli olarak gerçekleştirilen bu çalışmalarla hemşehrilerin sanata erişiminin artırıldığını ve katılımcıların kendilerini geliştirme imkânı bulduğunu kaydetti.