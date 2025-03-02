Bakan Ali Yerlikaya, şehir içinde meydana gelen trafik kazalarının %52,3’üne motosiklet türü araçların karıştığını vurguladı. Yerlikaya, "Şehir içinde meydana gelen kazaların %52,3’üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır" ifadelerini kullandı.

2025 yılının ilk iki ayında (1 Ocak-27 Şubat 2025) Trafik Ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetimlerinin kapsamını açıklandı. Bu süreçte toplam 1 milyon 547 bin 776 motosiklet denetlenirken, bu denetimlerde 326 bin 472 işlem gerçekleştirildi.

Paylaşımında trafik denetimlerine ilişkin verilere yer veren Bakan Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında 2 milyon 938 bin 674 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 143 bin 8, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 886, emniyet kemeri kullanmayan 27 bin 293, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 898 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 182 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 456 bin 58 araca/sürücüye işlem yapıldı. Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için trafik ekiplerimizin yanı sıra polis ve jandarma asayiş motosikletli timleri başta olmak üzere diğer birimlerimizce denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Lütfen, trafik kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı.