Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri; üst geçitler, duraklar ve asansörlerin periyodik temizliklerinin yanı sıra sahil, bahçe, mesire alanları, köprü altları ve kavşaklarda da düzenli bir şekilde temizlik yaparak, kentin her köşesini temiz tutuyor. Ekipler, millet bahçelerinden evsel atıkların dönüşümüne kadar birçok konuda önemli çalışmalar yürütüyor. Park ve bahçeleri ihmal etmeyen ekipler; orta refüj, yol kenarları, kaldırım üzerleri ve diğer yeşil alanlarda da peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA