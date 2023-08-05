Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu sırasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonun görüntülerini paylaşan Bakan Yerlikaya, "Bu sabah 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Mardin-Nusaybin ilçesi BAGOK kırsalında yapılan istihbari çalışmalar sonucunda tespit edilen teröristler, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 savaş uçakları ve ATAK taarruz helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Operasyon, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı, operasyonun başarıyla sonuçlanmasından dolayı kahraman güvenlik güçlerini tebrik ederken, "Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullanarak, terörle mücadelede kararlılıklarının süreceğini vurguladı. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımıyla birlikte, güvenlik güçlerinin terörle mücadelesine destek ve takdirler devam ediyor.