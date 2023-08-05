Aslen İnegöl Hayriye Köyünden olan Hamidiye Mahalle sakini Yaşar İlarslan’ ın kızı Elvan jimnastikte başarılı olmaya devam ediyor. Yıldırım Belediyespor sporusu olan Elvan, geçen hafta 12 şehirden 100 sporcu arasında birinciliği kimseye kaptırmadı. Ukrayna’ da doğup büyüyen ve son iki yıldır Bursa’ da yaşayan sporu Elvan daha önce Ukrayna’ da bir kez şehir birinciliği, üç kez bölge biriniliği, iki kez de Ukrayna birincilikleri elde etti.

Elvan İlarslan, 9 Ağustos 2023 tarihinde Mersin’ de düzenlenecek olan Anadolu Yıldızları final grubunda Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.