İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili'nde meydana gelen trafik kazalarınadair basın açıklaması düzenledi.

Bakan Ali Yerlikaya, "Bayram tatili süresince toplamda 6.530 kaza yaşandı ve bu kazalarda 75 kişi hayatını kaybetti" şeklinde bilgi verdi.

Ayrıca Yerlikaya, Düzce'de diğer sürücülere selektörle radar denetimi yapılarak trafik cezası kesilen 14 sürücüye ilişkin bilgileri de paylaşarak bu cezaların iptal edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarının devamında ayrıca, trafik işlemleriyle ilgili verilere de yer verildi. 2019'da yapılan işlem sayısının 290.2024 olduğunu ve bu rakamın 495 bin olduğunu belirtti.

Bu işlemlerin 207 bin 407'sinin hız nedeniyle yapıldığını, diğer nedenlerle yapılan işlem sayısının ise 248 bin olduğunu aktardı.

Ayrıca, can kayıplarıyla ilgili rakamları vermeden önce Türkiye'deki araç sayısının 2016'da 21 milyon, 2019'da 23 milyon ve 2024'te ise 29 milyon olduğunu paylaştı. 2016'ya göre araç sayısının 9 milyon arttığını belirtti.

"75 CANIMIZI KAYBETTİK"

"Trafik kurallarına uyulmaması sonucu, maalesef görmek istemediğimiz can kaybı sayısı 2016'da 152, 2019'da 86 ve 2024'te ise maalesef 75'e yükseldi" diyen Yerlikaya, "Gönül ister ki hiçbir can kaybı yaşanmasın. 2016'da yaralı sayısı 12.726, 2019'da 11.265 ve 2024'te 10.810'a geriledi. Can kayıplarının olduğu gibi, hiçbir vatandaşımızın da yaralanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Emniyet kemerlerinin sadece araçlarda değil, toplu taşıma araçlarında da takılması gerektiğine vurgu yapan Yerlikaya, en yüksek can kaybı ve yaralanmaların kemer takmamanın bir sonucu olduğunu belirtti.

SELEKTÖRLE RADAR UYARISINA CEZAYA İPTAL

"Düzce'de selektör uyarısı yapan ve radar denetimi yapılacağına ilişkin bilgi veren 14 sürücüye işlem uygulanmıştı. Ancak, bu işlemlerin tamamını talimatla iptal ettik" şeklinde konuşan Yerlikaya, sürücülere aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu ve radar kontrollerinin artacağını ifade etti.

Ayrıca, Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma sonrasında bu radarların sayısının katbekat artırılacağını vurguladı.