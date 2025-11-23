Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gereği yapıldı” ifadelerini kullanarak, yol kesme, araçtan inerek kavga etme, araca zarar verme gibi eylemlerin yeni düzenlemeyle caydırıcı şekilde cezalandırılacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer’de trafikte başka bir aracın önünü keserek tehlikeye neden olan T.F.’nin yakalandığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan trafik güvenliğini tehlikeye düşüren T.F. yakalandı. Gereği Yapıldı. Yol kesmek, araçtan inip kavga etmek, aracın aynasını kırmak, aracı tekmelemek…Bu tür zorbalıklar yeni trafik kanunu teklifinin yasalaşmasıyla en kısa sürede BİTECEK… İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye, 180 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Bu cezadan sonra sizce bir daha yapabilir mi? Trafik cezaları caydırıcı olacak.️ Trafik düzenini bozmak, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız”