Son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda derin üzüntü ve öfkeye yol açtığını belirten Teksas İnegöl, millet olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bu günlerde sessiz kalmayacaklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, şanlı Türk bayrağının yalnızca bir sembol değil, bağımsızlık, onur ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesi olarak görüldüğü vurgulandı. Bu bilinçle, bayrağın evler, iş yerleri, balkonlar ve her noktaya asılmasına karar verildiği kaydedildi.

Tüm vatandaşlar, ay-yıldızlı bayrağın gölgesinde kenetlenmeye ve bu anlamlı duruşa destek vermeye davet edildi. Teksas İnegöl, açıklamasını “Vatanına, bayrağına ve değerlerine sahip çıkanların safında” sözleriyle sonlandırdı.